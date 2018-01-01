Премьер-министр Франции поклялся "восстановить национальное единство" после массовых протестов Сегодня, 10:22 94 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поклялся, что "восстановит национальное единство" после насильственных действий, разгоревшихся во время массовых протестов в Париже.

Об этом сообщает BBC.

Филипп настаивает на продолжении переговоров с мирными демонстрантами.

"Никакие налоги не должны ставить под угрозу наше национальное единство. Теперь мы должны восстановить его путем диалога, работы и объединения", - заявил французский премьер.

Напомним, 8 декабря в Париже, во время акций протеста против повышения цен на топливо, сопровождающихся беспорядками, около 55 человек получили ранения.

[gallery]

Протесты во Франции: количество задержанных превысило 700 человек, протестующие возводят баррикады

[/gallery]

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратились в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5,5 тысяч демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36 тысяч человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека. Правительство согласилось отложить повышение цен, однако активисты заявили, что требуют полной отмены данной инициативы.