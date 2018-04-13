Премьер-министр Дании прокомментировал строительство Северного потока-2

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что его страна может замедлить осуществление проекта Северный поток-2.

Такое заявление он сделал после встречи с Ангелой Меркель, передает телеканал TV2.

"Дания не может законным образом предотвратить осуществление проекта Северный поток-2, но мы можем замедлить его", - заявил Расмуссен.

Он также отметил, что поддерживает позицию Меркель о том, что необходимо сохранить транзит через территорию Украины.

"Мы несем ответственность за Украину", - заявил премьер-министр.

Ранее сообщалось, что региональное административное управление Южной Финляндии выдало разрешение на строительство газопровода Северный поток-2 в своей исключительной экономической зоне.

Напомним, что 12 ноября глава Европейского совета Дональд Туск призвал страны ЕС ускорить работу над законодательным блокированием российского проекта Северный поток-2.

Кроме того, член Европейской комиссии по энергетике и климатическим изменениям Мигель Ариас Каньете заявил, что Северный поток-2 не представляет приоритетного интереса для газоснабжения Евросоюза.

Позже глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль раскритиковал предложение Еврокомиссии внести поправки в Третий энергопакет ЕС, чтобы осложнить реализацию проекта газопровода Северный поток-2.

В конце ноября Дания заблокировала строительство Северного потока-2, приняв закон, запрещающий прохождение российского газопровода через ее территориальные воды.

В связи с чем Россия вынуждена была разработать альтернативный маршрут в обход этой страны.

8 декабря Газпром заявил о подписании всех контрактов для строительства Северного потока-2.

Кроме того, в декабре Газпром получил частичное разрешение Германии на строительство Северного потока-2.

В конце марта компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне. В МИД Украины это решение назвали техническим.

5 апреля Верховная Рада призвала иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не участвовать в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода Северный поток-2.