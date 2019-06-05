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Премьер-министр Чехии прокомментировал массовые антиправительственные протесты

Вчера, 23:20
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Премьер-министр Чехии прокомментировал массовые антиправительственные протесты - фото

REUTERS/Bundas Engler

В Чехии начались антиправительственные протесты

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя массовые протесты, заявил, что в стране нет оснований для отставки правительства.

Об этом сообщает Idnes.

«Я увидел руководителя демонстраций из Словакии на Вацлавской площади. Следовательно, организаторы могут рассчитывать на то, что получится так же, как и там. Но мы не в Словакии. Мы в Чехии. Нет оснований для отставки правительства», — сказал он.

Напомним, что 4 июня в Праге на Вацлавской площади началась демонстрация с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также за обеспечение независимости судебной власти.

Организаторы заявили, что протестировать вышли 120 тысяч человек.

Теги:   Андрей Бабиш Акция протеста Чехия

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