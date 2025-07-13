Премьер Чехии написал письмо Фицо с просьбой не блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Чехии Петр Фиала обратился к Роберту Фицо с просьбой не блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России (Фото: Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS) обратился к премьер-министру Словакии Роберту Фицо с просьбой не блокировать 18-й пакет санкций ЕС против России .

Об этом сообщает Сеѕке noviny.

Отмечается, что в письме Фиала отметил, что это важно не только ради гражданского населения Украины, которое сталкивается с все более сильными российскими обстрелами, но и из-за «общей истории и болезненного опыта агрессивной политики и оккупации Москвы».

В комментарии агентству Фиала подтвердил, что написал письмо. Он отметил в нем, что во время международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме на этой неделе было понятно, что Словакия «становится все более изолированной», блокируя пакет санкций. Он попросил Фицо и его правительство разблокировать ситуацию.

«Не только из-за украинских гражданских, которые сталкиваются со все более сильными бомбардировками со стороны России. У нас есть общая история, а также общий болезненный опыт агрессивной политики Москвы и оккупации, организованной кремлевским режимом. В конце концов, мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших стран и наших граждан. Сотрудничество государств в рамках ЕС и НАТО является важным условием для этого», — написал он.

На вопрос агентства Фиала также подтвердил, что письмо было отправлено.

«Учитывая чрезвычайно тесные отношения между нашими странами, я попросил его попросить Словакию пересмотреть свою позицию относительно 18-го пакета санкций и способствовать сохранению единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит российской агрессии. Я верю, что Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, примет во внимание свою ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности», — сказал он.

Из-за позиции Словакии ЕС неоднократно переносил голосование по 18-му пакету санкций. Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конференции по вопросам помощи Украине в Италии, заявил, что для утверждения новых санкций требуется согласие только одной страны-члена ЕС. В то же время он призвал Фицо больше не блокировать новые санкции.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

Братислава требует от ЕС гарантий после полного отказа от российского газа с 2028 года.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до 45 долларов за баррель.