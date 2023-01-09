Премьер-министр Чехии назвал долгом мира поддерживать Украину 9 января, 06:06 Петр Фиала (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал «долгом мира» усиливать и не останавливать поддержку Украины в войне против России.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Он подчеркнул, что единственным вариантом завершения войны является победа Украины.

"Я не вижу многих других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю долгом западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, который превосходит ее по численности", - заявил Фиала.



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