Премьер-министр Чехии назвал долгом мира поддерживать Украину

9 января, 06:06
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Петр Фиала (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Петр Фиала (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал «долгом мира» усиливать и не останавливать поддержку Украины в войне против России.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Он подчеркнул, что единственным вариантом завершения войны является победа Украины.

"Я не вижу многих других решений, кроме того, что Украина победит в этой справедливой обороне. Я считаю долгом западных стран полностью поддерживать Украину, ведь она ведет ожесточенную войну против противника, который превосходит ее по численности", - заявил Фиала.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Чехия Война в Украине Петр Фиала Война России против Украины

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