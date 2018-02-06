Премьер Македонии впервые заявил о готовности изменить название страны

Скопье идет на такие уступки в споре с Грецией ради перспективы членства в ЕС

Во вторник, 6 февраля, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил в Скопье, что его правительство готово изменить название страны для урегулирования давнего спора с Грецией, у которой есть одноименный регион.

"Мы готовы к географическому уточнению в названии", - цитирует македонского премьера DW.

Предварительно среди возможных вариантов нового названия страны рассматриваются -Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

Скопье уже анонсировал референдум по этому вопросу.

Ранее премьер Заев после встречи с греческим коллегой Алексисом Ципрасом заявил о намерениях переименовать главный аэропорт страны (имени Македонского) и автодорогу, которая соединяет Македонию и Грецию.

Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Европейский Союз и НАТО.

Граждане Греции очень чувствительны к этой проблеме из-за наличия региона Македония. 4 февраля, десятки тысяч людей вышли на Синтагму - главную площадь столицы Греции, протестуя против того, что государство Македония называется Македонией.