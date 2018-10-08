08 октября 2018, понедельник

Премьер Израиля допустил военную операцию в секторе Газа

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Биньямин Нетаньяху: Гуманитарный кризис в Газе представляет угрозу для Израиля

Биньямин Нетаньяху: Гуманитарный кризис в Газе представляет угрозу для Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнет военную операцию в секторе Газа в случае ухудшения гуманитарной ситуации в этом регионе, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Израиль желает сокращения масштабов беспорядков в Газе, но мы не уверены в том, что это произойдет. Поэтому Израиль готовит военную операцию, и это - не пустые слова", - цитирует его заявление Анадолу.

По словам Нетаньяху, гуманитарный кризис, спровоцированный решением президента Палестины Махмуда Аббаса "приостановить поток денежных средств в Газу", представляет угрозу для Израиля.

Напомним, что 5 октября произошли столкновения с армией Израиля в секторе Газа во время акции протеста Великий марш возвращения. В результате пострадали 376 человек, погибли трое палестинцев, в том числе 13-летний подросток.

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