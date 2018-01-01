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Премьер Италии назвали причины давки с жертвами в ночном клубе

Сегодня, 21:11
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Джузеппе Конте

Одной из причин давки с шестью жертвами в ночном клубе в городе Коринальдо, Италия, стало то, что заведение продало посетителям значительно больше билетов на концерт, чем могло вместить. Об этом сообщает DW со ссылкой на премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Такие действия привели к переполненности клуба.

По словам премьера, всего было продано около 1,4 тысяч билетов, при этом использовалось лишь одно из трех помещений, рассчитанное на 469 человек.

"Очевидно, что эти цифры не соответствуют друг другу. Происшествия подобные этому никогда не должны повториться", – отметил Конте.

Также он подчеркнул, что это лишь предварительные выводы, а следствие еще продолжается.

Ранее сообщалось, что в итальянской Анконе в результате паники в ночном клубе произошла давка, погибли шесть человек, еще 118 пострадали.

Теги:   Ночной клуб Давка Италия

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