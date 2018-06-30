Премьер Ирака призвал немедленно казнить всех приговоренных к смерти террористов ИГИЛ

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади потребовал немедленно казнить всех приговоренных к смерти террористов после обнаружения тел восьми иракских силовиков, которых предположительно убили боевики ИГИЛ.

Абади приказал "немедленно осуществить справедливое наказание террористов, приговоренных к смертной казни, чьи приговоры прошли решающий этап", - сообщает CNN со ссылкой на заявление офиса премьера Ирака.

Как сообщало агентство Reuters, иракские суды приговорили к смертной казни сотни заключенных после того как Мосул и его окрестности были освобождены от боевиков Исламского государства.

"Статистика, полученная из уголовных судов, показывает, что 815 человек предстали перед судом и что 212 человек были приговорены к смертной казни. Еще 150 человек были приговорены к пожизненному заключению", - заявил тогда журналистам судья Абдул-Саттар аль-Биркдар.

Сообщается также, что около десяти членов ИГИЛ уже казнили 28 июня.

Напомним, 22 июня иракские военные нанесли удар по штабу террористической организации Исламское государство в Сирии, в результате чего, по их данным, погибло 45 боевиков.