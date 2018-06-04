Премьер Иордании подал в отставку после массовых протестов против мер жесткой экономии

Премьер-министр Иордании Хани Мулки подал в отставку после нескольких дней массовых протестов против повышения налогов и политики жесткой экономии.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что акции протеста стали самыми массовыми за последние годы. Полицейские применили против протестующих слезоточивый газ и блокировали дороги.

Участники протестов скандировали антиправительственные лозунги. Были зафиксированы столкновения с правоохранителями.

Люди протестовали против нового налогового законопроекта, который был поддержан международным валютным фондом. По мнению митингующих, документ больше всего скажется на представителях бедного и среднего класса.