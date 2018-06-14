Премьер Грузии подал в отставку на фоне акций из-за громкого убийства. Что происходит

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вечером в среду, 13 июня, подал в отставку на фоне массовых протестов, которые длятся в Тбилиси с конца мая. При этом Квирикашвили объяснил такой шаг разногласиями относительно ситуации в стране с лидерами правящей партии Грузинская мечта, которую он представляет. Возглавляет партию самый богатый бизнесмен страны Бидзина Иванишвили, руководивший кабмином Грузии в 2012-2013 годах.

Уход премьер-министра повлечет за собой и отставку всего правительства, управлявшего страной с сентября 2015 года. Две недели назад свой пост уже покинул главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.

НВ рассказывает о том, что спровоцировало политический кризис в Грузии.

Почему грузины протестуют

История нынешних массовых акций в Грузии тянется с декабря 2017 года, когда в Тбилиси были убиты двое подростков - 16-летние Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили. Групповой школьный конфликт с их участием перерос в драку на улицах города, в результате оба скончались от ножевых ранений.

Убийство вызвало огромный резонанс в грузинском обществе и пристальное внимание к ходу расследования уголовного дела, сомнения в объективности которого озвучивались с самого начала. Так, по обвинению в убийстве задержали двух подростков, однако Заза Саралидзе - отец убитого Давида - заявлял, что другие виновные остаются на свободе. Кроме того, родственники убитых обвиняли прокуратуру в том, что на следствие оказывают давление влиятельные родственники виновников преступления.

Убийство двух подростков вызвало огромный резонанс в грузинском обществе и пристальное внимание к ходу расследования

Судебный вердикт по этому делу был вынесен 31 мая 2018 года – именно он стал причиной многотысячной акции, собравшей в тот же день около 20 тыс. человек у стен Главной прокуратуры в Тбилиси.

Дело в том, что своим решением суд смягчил обвинения прокуратуры: обоих подозреваемых признали невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе. И если вину одного из них в убийстве Левана Дадунашвили суд все же подтвердил (приговор - 10 лет и 6 месяцев лишения свободы), то второй был признан виновным лишь в попытке умышленного убийства Саралидзе (приговор - 9 лет и 9 месяцев тюрьмы).

Акция в центре Тбилиси 1 июня / Фото ЕРА

Таким образом, хотя несовершеннолетние обвиняемые получили серьезные сроки, судебный приговор оставил без ответа вопрос о том, кто же убил 16-летнего Саралидзе. Его отец выразил возмущение вердиктом. "Сегодня обесчестили моего Дато. Я не дам никому права на это, я пожертвую собой ради чести своего сына", - заявил Заза Саралидзе, и призвал грузин поддержать протест его семьи против неполного расследования дела.

Судебный приговор оставил без ответа вопрос о том, кто же убил 16-летнего Саралидзе

На фоне последовавшей за этим многотысячной акции в центре Тбилиси, к которой примкнула даже первая леди Грузии Мака Чичуа, в отставку подал главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. До этого он успел заявить, что сторона обвинения также не согласна с судебным решением и обжалует его.

Однако на этом массовые протесты не завершились. Акции переместились на центральный проспект Руставели, к ним примкнули оппозиционные партии – включая Единое национальное движение и оппозиционное движение Михеила Саакашвили.

Кроме того, требования участников акций переросли в политические – главным из них была отставка премьера Георгия Квирикашвили и всего правительства.

Что заставило уйти премьера

После начала активной фазы протестов 31 мая Квирикашвили попытался лично обратиться к митингующим, собравшимся у здания парламента в центре Тбилиси. Однако протестующие заглушили речь премьера гулом, свистом, криками "Уходи!", а также забросали его пластиковыми бутылками.

Позже на брифинге 1 июня Квирикашвили заявил, что резонансное дело об убийстве подростков передадут МВД, а руководить расследованием будет министр внутренних дел, вице-премьер Георгий Гахария. В тот день он также заявил, что пока не намерен уходить в отставку.

Премьер Георгий Квирикашвили заявил, что уходит в отставку из-за разногласий с лидером партии Грузинская мечта относительно ситуации в стране / Фото ЕРА

"Как только я буду уверен, что моя отставка будет полезна стране, пусть хотя бы немного улучшит и разрядит ситуацию, я ни на секунду не побоюсь сделать этот шаг. Сегодня этой ситуации нет, и этот момент не наступил", – заявил Квирикашвили.

Впрочем, уже 13 июня глава правительства все же подал в отставку. Ее причины он также объяснил на специальном брифинге, указав не на массовые протесты, а на политические разногласия с руководством правящей партии Грузинская мечта, к которой принадлежит и сам Квирикашвили.

В последние месяцы был целый ряд принципиальных вопросов, по которым у нас с председателем партии были различные мнения и позиции

"Между мной и правящей командой возникли разногласия по некоторым направлениям, в частности, был разговор в связи с экономической политикой, проведенной правительством под моим руководством, - отметил Квирикашвили. - А также я бы хотел отметить, что в последние месяцы особенно был целый ряд принципиальных вопросов, по которым у нас с председателем партии были различные мнения и позиции".

Председателем Грузинской мечты является богатейший бизнесмен Грузии Бидзина Иванишвили – его называют самым влиятельным человеком страны после ухода из власти Михеила Саакашвили. В 2012 году партия Саакашвили на парламентских выборах проиграла Грузинской мечте, которая вновь подтвердила свое лидерство на выборах 2016 года.

Иванишвили был премьером Грузии в 2012-2013 годах, а после заявил об уходе из публичной политики, хотя именно его по-прежнему считают ключевой фигурой в стране.

Квирикашвили не стал скрывать, что причиной его отставки стали именно разногласия с Иванишвили. Объясняя свою отставку, премьер заявил, что "сейчас наступил момент, когда председателю партии надо дать укомплектовать команду исходя из имеющихся у него взглядов".

Как пишет Грузия.Online, 12 мая на закрытой встрече с премьером Иванишвили жестко раскритиковал деятельность правительства и самого Квирикашвили, обвинив его в развале государства. Объявляя об отставке, Квирикашвили подтвердил факт этой встречи.

Что будет дальше

Согласно Конституции Грузии, после отставки премьер-министра правящая партия должна представить новую кандидатуру президенту Георгию Маргвелашвили, у которого есть 7 дней для внесения ее в парламент.

Затем будущий премьер в семидневный срок представляет на утверждение депутатами состав нового правительства.

Тем временем грузинские СМИ выдвигают предположения о том, кто может стать новым премьер-министром Грузии – именно он, а не президент, обладает максимальными полномочиями после проведения конституционной реформы в стране.

Как сообщает телеканал Rustavi2 со ссылкой на свои источники, правительство может возглавить 36-летний Мамука Бахатадзе, ныне исполняющий обязанности министра финансов.

А телеканал TV Pirveli утверждает, что на пост премьера претендуют и.о. министра внутренних дел Георгий Гахария и и.о. министра регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили.