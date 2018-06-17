Премьер Греции получил вотум доверия после сделки с Македонией

Парламент Греции проголосовал против выражения недоверия правительству Алексиса Ципраса.

Из 280 присутствующих парламентариев 153 проголосовали против выражения недоверия, передает Радио Свобода.

Инициаторами голосования стали оппозиционные силы, которые недовольным соглашением с Македоний, согласившейся сменить название.

12 июня премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил о достижении договоренности с Македонией о новом названии этой страны, что решило бы многолетний спор между двумя государствами.

Согласно этой договоренности, Македония должна была быть переименована в Республику Северная Македония.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев уже заявил о том, что осенью 2018 года в стране будет проведен референдум по вопросу переименования государства в Северную Македонию.

В свою очередь президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании его страны в Северную Македонию,

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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

В начале 2018 года десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия Македония Бывшей Югославской Республики Македония.

Учитывая этот спор, Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "Бывшая Югославская Республика Македония".

Урегулирование спора упростит для Македонии процесс вступления в ЕС и НАТО.