Премьер Греции анонсировал закрепление в Конституции религиозного нейтралитета страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны планирует изменить отношения между церковью и государством в рамках конституционной реформы.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По его словам, "церковь и государство имеют зрелость, мудрость и чувствительность поставить свои отношения на рациональную основу".

"Пришло время четко закрепить в Конституции религиозный нейтралитет греческого государства, со всем, что это влечет за собой на практике и с точки зрения регулирования", - сказал он.

Однако Ципрас не объяснил, какой именно будет эта форма отношений.