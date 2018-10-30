30 октября 2018, вторник

Премьер Греции анонсировал закрепление в Конституции религиозного нейтралитета страны

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны планирует изменить отношения между церковью и государством в рамках конституционной реформы.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По его словам, "церковь и государство имеют зрелость, мудрость и чувствительность поставить свои отношения на рациональную основу".

"Пришло время четко закрепить в Конституции религиозный нейтралитет греческого государства, со всем, что это влечет за собой на практике и с точки зрения регулирования", - сказал он.

Однако Ципрас не объяснил, какой именно будет эта форма отношений.

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