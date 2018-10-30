Премьер Греции анонсировал закрепление в Конституции религиозного нейтралитета страны

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны планирует изменить отношения между церковью и государством в рамках конституционной реформы.
Об этом сообщает Ekathimerini.
По его словам, "церковь и государство имеют зрелость, мудрость и чувствительность поставить свои отношения на рациональную основу".
"Пришло время четко закрепить в Конституции религиозный нейтралитет греческого государства, со всем, что это влечет за собой на практике и с точки зрения регулирования", - сказал он.
Однако Ципрас не объяснил, какой именно будет эта форма отношений.
Новое Время приглашает
1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?Прийти на лекцию
Комментарии
Правила комментирования