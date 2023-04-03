Самая молодая в мире глава правительства. Как премьер Финляндии Санна Марин завоевала симпатии украинцев и почему она уходит с должности 3 апреля, 19:47 В 2019 году Санна Марин стала самой молодой премьером в истории (Фото:Getty Images)

При правительстве Санны Марин Украина получила почти миллиард долларов военной помощи от Финляндии, а сама премьер стала популярной среди украинцев, — пишет в своем материале Георгий Эрман, BBC News Украина.

Привела Фінляндію в НАТО та надала значну воєнну допомогу Україні у війні проти Росії. У грудні 2019 року, коли Санна Марін — 34-річна лідерка фінських соціал-демократів — стала наймолодшою у світі прем'єркою, важко було навіть уявити, що саме такими кроками вона увійде в історію Фінляндії.

Проте після парламентських виборів 2 квітня вона має залишити посаду.

Соціал-демократична партія Санни Марін виборола третє місце з 19,9% голосів. І хоча соціал-демократи навіть покращили результат у порівнянні з минулими виборами, усі їхні партнери з коаліції - аграрії, зелені, ліві та партія шведської меншини — зазнали втрат. А опозиційні консервативні партії - Національна коаліційна партія (НКП) та Справжні фіни навпаки вирвалися вперед.

Санна Марін вже визнала поразку, і уряд, скоріше, за все очолить лідер НКП Петтері Орпо.

Втім, Санна Марін йде з посади з величезним рейтингом довіри з боку суспільства. Згідно з опитуванням Helsingin Sanomat у грудні 2022 року 64% опитаних вважали, що вона продемонструвала добру або відносно добру роботу на посаді.

В коментарі BBC соціолог Сакарі Нурмела заявив: «Її роботу визнають навіть люди, яким не подобаються її політичні погляди, наприклад, прихильники Національної коаліційної партії або партії Справжні фіни».

Коли Санна Марін у 2019 році прийшла до влади, лише 20% фінів виступали за приєднання до НАТО, 56% були категорично проти. Більшість не хотіли провокувати Росію, і вірили, що нейтралітет, який склався за підсумками Другої світової війни та двох радянсько-фінських воєн, забезпечить Фінляндії безпеку.

За часів Холодної війни, фінське керівництво намагалося триматися цієї лінії, аби уникнути цілком ймовірної інтервенції, після Холодної війни ця політика продовжилася через домінування пацифістських настроїв та небажання більшості фінів вступати до НАТО.

Все змінилося з повномасштабним російським нападом на Україну. Фінляндія подала заявку на вступ в НАТО разом зі Швецією у 2022 році, і хоча Швеції досі не вдалося отримати згоду Туреччини та Угорщини на вступ, Фінляндія стане 31-м членом НАТО вже завтра, 4 квітня 2023 року.

Вступ Фінляндії збільшить кордон Росії з альянсом на 1300 км. Що важливо, це рішення має величезну підтримку у Фінляндії - згідно з опитуванням у січні 2023 року, 82% фінів підтримують вступ до НАТО, лише 8% були проти.

В Україні ж Санну Марін насамперед згадуватимуть як непохитну прихильницю надання воєнної допомоги — Фінляндія почала надсилати Україні зброю та захисне спорядження вже 27 лютого 2022 року.

У травні 2022 року фінська прем'єрка вперше відвідала Україну за час війни. Зокрема, їй показали наслідки руйнувань Ірпеня та Бучі, фото з того візиту облетіло соцмережі.

«Було вкрай важко дивитися на все те, що Росія зробила з цими містами. Дуже багато людей загинуло. Та водночас викликає захоплення героїчний дух українського народу, який б'ється за свою свободу та за всю Європу», — заявила Санна Марін на зустрічі з Зеленським.

Загалом, за даними МЗС Фінляндії, за рік повномасштабної війни Фінляндія надала 930 млн євро допомоги Україні, з них 140 млн євро пішло на гуманітарну допомогу, а 760 млн євро — на озброєння та спорядження. У березні 2023 року Фінляндія ухвалила надати 14-й пакет воєнної допомоги Україні і таким чином її сума сягнула 910 млн євро.

Склад пакетів допомоги був переважно засекреченим.

Про зміст цих пакетів воєнної допомоги можна лише здогадуватися з повідомлень ЗМІ про фінську зброю на фронті. За даними порталу Oryx, до України з Фінляндії потрапили зенітні артустановки ItK 61, 120 мм міномети Krh/92, 155 мм артилерійські снаряди, 1500 протитанкових гранатометів М72 LAW, з високою ймовірністю в Україну могли потрапити САУ «Гіацинт-С», гаубиці Д-30, зенітно-ракетні комплекси Бук М1 і це не повний перелік. Публічно Фінляндія оголосила про поставку шести танків Leopard-2.

Окрім того, Фінляндія прийняла 40 тисяч українських біженців. І як повідомляв фінський суспільний мовник Yle, станом на січень 2023 року у Фінляндії заблокували російських активів на 187 млн доларів — нерухомість, акції, машини, яхти, літаки.

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«Ми повинні підтримувати Україну так довго, наскільки це потрібно. Що швидше та раніше ми зможемо надати їм більше важкого озброєння, то швидше війна закінчиться», — заявила Санна Марін на зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у листопаді 2022 року

Під час візиту до України 10 березня Санна Марін разом з Володимиром Зеленським взяла участь у церемонії прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом, який загинув 7 березня у бою під Бахмутом.

Санна Марін неодноразово пояснювала, наскільки важливою є перемога України для світу.

«Це дуже важливо, щоб Україна виграла війну. І нам треба переконатися, що вони отримають всю допомогу, всі інструменти, всю зброю, яка їм необхідна, щоб бути вільною країною. Я думаю і відчуваю, що вони представляють всі наші цінності, європейські цінності, і вони борються за нас, всіх нас, не тільки за себе», — заявила Санна Марін в інтерв'ю 60 minutes у лютому 2023 року.

На думку Марін, якщо Україна програє, людство очікують складні часи. Вона закликала демократичні країни полишити наївність і нарешті побачити, що відбуваться геополітичні зміни в усьому світі і авторитарні країни діють дедалі більш агресивно, закликала позбутися залежності від цих країн.

«Якщо Україна не виграє війну, ми побачимо подібну ситуацію у майбутньому. Я боюся, що ми станемо свідками десятиріч війн, якщо Україна не виграє, ми надішлемо послання, що можна здійснювати вторгнення в інші країни і вигравати від цього, і тому важливо, щоб Україна виграла», — наголосила вона.

На тлі цих заяв, українцям звичайно важко було зрозуміти, чому приватне життя прем'єрки, її танці та караоке, або стиль одягу викликають увагу та стають мішенню опозиції на її батьківщині.

Getty Images В Санни Марін склалися чудові відносини з українським керівництвом

Getty Images Денис Шмигаль та Санна Марін

Для України зміна уряду у Фінляндії не матиме якихось негативних наслідків щодо надання воєнної допомоги або підтримки українського курсу на членство в ЄС та НАТО. Врешті-решт фіни добре пам’ятають власний досвід агресії з боку СРСР.

У фокусі дебатів на виборах були питання міграції, великий державний борг та інфляція, соціальна політика та освіта, а не зовнішня політика чи допомога Україні.

Проте якщо Санна Марін розглядала можливість надання Україні винищувачів, які збираються вивести зі складу фінської армії, то найімовірніший наступний прем'єр Петтері Орпо назвав подібну заяву «легковажною» та нездійсненною. Втім, Орпо запевняє, що Фінляндія і надалі рішуче підтримуватиме Україну. Не ставить під сумнів допомогу Україні і лідерка «Справжніх фінів» Ріікка Пурра.