Премьер Чехии про нелегалов в ЕС: У них свои ценности и им нужно вернуться к себе домой

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что находящихся на территории ЕС нелегалов необходимо вернуть в их родные страны.

Об этом Бабиш заявил после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Есть 700 000 нелегальных мигрантов (пребывание которых в ЕС признано Еврокомиссией незаконным), им нужно вернуться к себе домой…У них есть своя культура, у нас есть своя культура… У них есть свои ценности, а мы хотим сохранить свои ценности", - цитирует Бабиша The Guardian.

По мнению Бабиша, следует помогать жителям Африки и Азии на месте, а также бороться с преступными группировками, которые организовали бизнес по доставке нелегалов в ЕС.

Премьер Чехии добавил, что разделительная линия в Европе проходит между теми, кто хочет прекратить незаконную миграцию, и теми, кто не хочет.

Чехия, Польша, Словакия и Венгрия последовательно выступают против солидарного распределения беженцев в пределах Европейского Союза.

12 сентября Европейский парламент одобрил введение штрафных процедур в отношении Венгрии.

Евродепутаты обвинили Будапешт в нарушении принципов правового государства, в частности, в притеснении неправительственных организаций, оказывающих помощь мигрантам, попустительстве коррупции.

Теперь, в соответствии с положениями статьи 7 Лиссабонского договора, Будапешт могут лишить права голоса в Совете ЕС. Окончательное решение, лишать ли права голоса Венгрию, будет принимать сам Совет ЕС.

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