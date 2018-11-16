16 ноября 2018, пятница

Премьер Чехии отказался добровольно уходить в отставку

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Андрей Бабиш заявил, что не уйдет в отставку добровольно

Андрей Бабиш заявил, что не уйдет в отставку добровольно

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку со своего поста.

Об этом он сказал перед вылетом в Брюссель, сообщает Novinky.

"Я только хотел бы сказать, что никогда не уйду в отставку. Никогда. И пусть все об этом знают. Никогда", – подчеркнул Бабиш.

Он также поблагодарил президента страны Милоша Земана за обещание уполномочить его сформировать новый кабинет в случае возможной отставки.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что отец насильно отправил его в оккупированный Крым ради сокрытия фактов своей коррупционной деятельности. Сам Бабиш опроверг слова сына, и добавил, что тот "страдает психическим расстройством".

В Генпрокуратуре Чехии заявили о проведении проверки заявления сына премьера.

Сам Бабиш позже признал, что его сын посещал аннексированный Крым.

В МИД Чехии намерены обсудить поездку сына премьера в оккупированный Крым.

15 ноября на центральные улицы Праги вышли тысячи людей с требованием отставки премьер-министра Андрея Бабиша из-за скандала.

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