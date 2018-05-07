Премьер Чехии опроверг слова Земана о производстве в стране Новичка

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг заявление президента Милоша Земана о производстве в стране вещества типа Новичок, сообщает Радио Прага.

В пресс-релизе правительства по итогам консультаций с чешскими спецслужбами говорится, что в Чехии не производилось, не синтезировалось и не хранилось вещество типа Новичок.

Ранее, президент Земан со ссылкой на военную разведку заявил, что в Чехии "в небольшом количестве производилось и тестировалось нервно-паралитическое вещество A230", которое президент назвал Новичком.

По мнению премьера Бабиша, президент неверно интерпретировал термин "тестировать".

Минобороны Чехии комментируя слова Земана сообщило, что вещества группы "Новичок" синтезировались в стране для целей химической защиты лишь в микроскопически малом количестве и не могли проникнуть за пределы лаборатории.

Вещество, которым был отравлен в Великобритании двойной агент Сергей Скрипаль, в Чехии не тестировалось.

При этом, Россия интерпретировала заявление Земана в пользу опровержения версии, что за отравлением в Солсбери стоит Москва.

4 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По данным следствия, против Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество Новичок российского производства.

Смотрите также

Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

Смотрите также