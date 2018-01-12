Премьер Чехии о нападении активистки Femen на Земана: У нас здесь не Россия

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Премьер Чехии считает действия Femen неприемлемыми

Премьер Чехии считает действия Femen неприемлемыми

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал поведение активистки движения Femen, которая набросилась на чешского президента Милоша Земана на избирательном участке.

По его словам, подобные инциденты являются неприемлемыми и вредят репутации страны в мире, передает Европейская правда со ссылкой на чешское издание Aktualne.

"У нас здесь не Россия, и у нас свободные выборы. Люди выражают свое мнение тем, что идут на избирательные участки", - сказал Бабиш.

Напомним, что 12 января во время голосования на выборах президента Чехии полуобнаженная активистка Femen набросилась на действующего лидера страны Милоша Земана на избирательном участке в Праге. Женщина кричала: "Земан путинская...". Президент Чехии известный своими пророссийскими взглядами и резкой критикой ЕС.

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