Премьер Британии исключила проведение нового референдума о Brexit

Британия не планирует "сжигать мосты" с ЕС, заявила Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй исключила возможность проведения повторного референдума о выходе Объединенного Королевства из состава ЕС.

В интервью изданию Bild она сказала, что Великобритания покидает ЕС, а не Европу, и не планирует "сжигать мосты", сообщает Интерфакс-Украина.

"Парламент дал британским гражданам право выбора, и они приняли решение", - отметила Мэй.

Палата общин 17 января приняла в третьем чтении закон о Brexit. Дата выхода из ЕС назначена на 29 марта 2019 года.

Стоит отметить, что европейские лидеры лидеры не раз призывали Великобританию остаться в составе ЕС.

В частности, глава Евросовета Дональд Туск заявлял, что если британцы изменят свое мнение, "наши сердца по-прежнему открыты" для них.

В вою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что Великобритания вернется в Европейский Союз после того, как из него выйдет.