Премьер Бельгии назвал главные задачи обновленного правительства Сегодня, 23:00 24 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель обозначил основные приоритеты обновленного правительства.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на пресс-конференции в воскресенье, 9 декабря, обозначил основные приоритеты обновленного правительства.

Ключевые моменты его выступления приводит Интерфакс-Украина.

Главными задачами правительства на будущее премьер назвал усиление покупательной способности и укрепление социально-экономической политики, соблюдение представленного в сентябре национального "инвестиционного пакта" и Brexit.

Кроме того, он затронул вопросы правосудия и безопасности. В свете массовых манифестаций в поддержку борьбы с изменениями климата, которые прошли в Брюсселе в прошлое воскресенье, 2 декабря, Мишель назвал климатическую политику одним из приоритетов.

Также премьер заявил о своем желании конструктивно сотрудничать с парламентом: "Наша цель - поддерживать контакты и вести необходимые консультации с парламентом", - сказал он, не вдаваясь в подробности будущего сотрудничества.

Напомним, эти заявления были сделаны после отставки ряда министров и госсекретарей из националистической партии Новый фламандский альянс (N-VA). Была принята отставка главы МВД Яна Ямбона, министра обороны Сандера Лонеса, министра финансов Йохана Ван Овертвельдта, а также госсекретарей по миграции Тео Франкена и по борьбе против бедности и равенству шансов и делам инвалидов Зухал Демир.

Причиной отставок стало несогласие с намерением властей Бельгии присоединиться к миграционному пакту ООН, который должны одобрить на следующей неделе в Марокко.