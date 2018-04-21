Премьер Армении заявил о готовности покинуть свой пост после решения ряда проблем в регионе

Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что готов оставить пост премьера после решения важнейших проблем в стране, в том числе Нагорного Карабаха, сообщает пресс-служба правительства Армении.

В заявлении Саргсян отметил, что его вступление в должность главы правительства обусловлено сложной геополитической ситуацией в регионе.

"С моей стороны вступление в должность премьер-министра было обусловлено одним простым обстоятельством. В данном регионе со сложной геополитикой и в период, полный новых вызовов, мы обязаны обеспечить безопасное развитие страны и продолжить усилия, направленные на достойное урегулирование проблемы Карабаха", - цитирует Саргсяна пресс-служба правительства.

Кроме того, политик подчеркнул, что после решения таких глобальных проблем он будет готов передать кресло премьера другому кандидату.

"По моим представлениям, указанные проблемы решаемы. После этого у руля власти могут встать другие деятели. В этом великом деле мы будем опираться и на потенциал сообщества Луйс", - отметил он.

Ранее премьер-министр Армении призвал оппозицию к переговорам.

Напомним, в субботу, 21 апреля, в Ереване возобновились акции протеста против избрания премьером страны Сержа Саргсяна, ситуация напряженная. Полиция задержала несколько человек.

Протесты в Ереване продолжаются уже девятый день. За все дни протестов силовики задержали в Ереване более 180 активистов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.