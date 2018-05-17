Премьер Армении призвал участников акций протестов "взять паузу"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан, требующих на акциях протеста отставки ряда чиновников "взять паузу", сообщает Интерфакс-Украина.

По словам премьера, сейчас в Армении не действуют механизмы подавления акций протестов.

"Все мы нуждаемся в паузе, чтобы спокойно приступить к обсуждению и решению проблем. Мы провалим все вопросы, если попытаемся решить все сразу...Граждане пользуются своим правом на свободное выражение мнения. Но необходимо понять, что все вопросы сразу не решить", - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что считает неверным требования граждан об отставках различных должностных лиц, так как, "к этому вопросу следует подходить поэтапно".

Несколько дней в Ереване проходили митинги с требованием отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна и генпрокурора Артура Давтяна.

Таким образом, после успешной бархатной революции жители Еревана продолжают протесты.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

12 мая президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении новых членов правительства - Кабинет министров страны полностью сформирован. Парламент Армении избрал лидера протестного движения Никола Пашиняна премьер-министром страны.

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