Премьер Армении Пашинян пообещал уйти в отставку на фоне нового политического кризиса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку после увольнения министров от партии Процветающая Армения и АРФ Дашнакцутюн.
Об этом он объявил 2 октября во время выступления на акции протеста на проспекте Баграмяна в Ереване, передает NEWS.am.
"Через несколько дней я подам в отставку, и если выяснится, что народ выступает за проведение досрочных выборов, мы с народом не позволим, чтобы Национальное Собрание выбрало нового премьер-министра. После своей отставки я продолжу выполнять обязанности премьера. Мы сейчас сделаем то, что оставили незавершенным 16 апреля 2018 года", - заявил Пашинян.
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По его словам, если депутаты Национального Собрания не смогут избрать нового премьер-министра, то должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Он также объявил, что выборы пройдут в конце ноября или в начале декабря.
Напомним, что 2 октября парламент Армении принял скандальный законопроект, позволяющий заблокировать роспуск высшего законодательного органа страны. В связи с чем премьер-министр Никол Пашинян призвал жителей Армении выйти на общенациональный митинг.
После этого партия Дашнакцутюн отозвала своих министров из состава правительства, учитывая во внимание "текущую напряженную ситуацию".
В ответ Никол Пашинян распорядился подготовить указы об увольнении всех министров и губернаторов, являющихся членами партий Процветающая Армения и Дашнакцутюн.
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