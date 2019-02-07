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Прекратилась погрузка багажа: в аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера проходят забастовки

Сегодня, 09:33
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EPA

Забастовку устроили сотрудники фирмы Aviapartner, которая занимается погрузкой багажа

В аэропортах немецких Дюссельдорфа и Ганновера проходят забастовки персонала, которые могут привести к задержкам и опозданиям рейсов.

Забастовку устроили сотрудники службы Aviapartner, которая отвечает за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа, сообщает DW.

Пассажирам рекомендуют в этот день перед вылетом проверить информацию о рейсе.

Во время забастовки прекратится погрузка багажа на рейсы Lufthansa, Condor, Easyjet и других авиакомпаний. В аэропорту Дюссельдорфа 7 февраля запланировано 580 прилетов и вылетов. В связи с забастовкой в этот день будут работать дополнительные консультанты, который помогут пассажирам сориентироваться.

В Ганновере погрузка багажа прекращена с 5.00 до 13.30 по местному времени. Она затронет семь рейсов, сообщила представитель местного аэропорта. Отмечается, что речь идет о вылетах в Амстердам, Париж, Копенгаген, Варшаву и Лондон.

Профсоюз Verdi требует от владельцев Aviapartner, в частности, выплачивать сотрудникам так называемую рождественскую премию и повысить оплату за работу ночью и в выходные дни.

Теги:   Аэропорты Забастовка Германия

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