Прекратилась погрузка багажа: в аэропортах Дюссельдорфа и Ганновера проходят забастовки Сегодня, 09:33 170 Цей матеріал також доступний українською EPA Забастовку устроили сотрудники фирмы Aviapartner, которая занимается погрузкой багажа EPA

В аэропортах немецких Дюссельдорфа и Ганновера проходят забастовки персонала, которые могут привести к задержкам и опозданиям рейсов.

Забастовку устроили сотрудники службы Aviapartner, которая отвечает за подготовку самолетов к вылету, а также прием и обработку багажа, сообщает DW.



Пассажирам рекомендуют в этот день перед вылетом проверить информацию о рейсе.

Во время забастовки прекратится погрузка багажа на рейсы Lufthansa, Condor, Easyjet и других авиакомпаний. В аэропорту Дюссельдорфа 7 февраля запланировано 580 прилетов и вылетов. В связи с забастовкой в этот день будут работать дополнительные консультанты, который помогут пассажирам сориентироваться.

В Ганновере погрузка багажа прекращена с 5.00 до 13.30 по местному времени. Она затронет семь рейсов, сообщила представитель местного аэропорта. Отмечается, что речь идет о вылетах в Амстердам, Париж, Копенгаген, Варшаву и Лондон.

Профсоюз Verdi требует от владельцев Aviapartner, в частности, выплачивать сотрудникам так называемую рождественскую премию и повысить оплату за работу ночью и в выходные дни.