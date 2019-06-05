Прекрасные результаты: Трамп обвинил журналистов в занижении его рейтингов Вчера, 21:15 Цей матеріал також доступний українською Chris Jackson/Pool via Reuters Дональд Трамп Chris Jackson/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в коррупции и занижении его рейтингов.

Об этом он написал в Twitter.

«Если бы совершенно коррумпированные СМИ были менее коррумпированными, то я поднялся бы в рейтингах на 15 пунктов благодаря нашему огромному успеху в экономике, возможно, лучшем за все время! Если бы коррумпированные СМИ были действительно справедливыми, то я поднялся бы на 25 пунктов», — написал он.

Однако, по словам Трампа, несмотря на «фейковые новости», у него замечательные результаты.