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Прекрасные результаты: Трамп обвинил журналистов в занижении его рейтингов

Вчера, 21:15
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Прекрасные результаты: Трамп обвинил журналистов в занижении его рейтингов - фото

Chris Jackson/Pool via Reuters

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в коррупции и занижении его рейтингов.

Об этом он написал в Twitter.

«Если бы совершенно коррумпированные СМИ были менее коррумпированными, то я поднялся бы в рейтингах на 15 пунктов благодаря нашему огромному успеху в экономике, возможно, лучшем за все время! Если бы коррумпированные СМИ были действительно справедливыми, то я поднялся бы на 25 пунктов», — написал он.

Однако, по словам Трампа, несмотря на «фейковые новости», у него замечательные результаты.

Теги:   Дональд Трамп США

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