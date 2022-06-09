«Самый незаметный и придурковатый». Преемником Путина будет тот, кого и представить себе нельзя — политолог 9 июня, 15:03 Цей матеріал також доступний українською По мнению политолога Дмитрия Орешкина, роль преемника Путина примеряет на себя Дмитрий Медведев, но им станет кто-то незаметный (Фото:Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS)

Профессор Свободного университета в Риге политолог Дмитрий Орешкин в интервью журналистке Елене Трибушной спрогнозировал, что преемник российского диктатора Владимира Путина будет «незаметным и придурковатым», без претензий и амбиций.

По его словам, как минимум пять военных структур в России следят друг за другом, опасаясь, что преемником Путина станет кто-то из конкурентов.

Орешкин отмечает, что из-за этого, как только появляется потенциальный преемник, «так вся эта дружная семейка бросается на этого человека и рвет его на клочки»,

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«Поэтому преемником Путина будет тот, кого и представить себе нельзя. Самый незаметный, самый придурковатый, который никаких претензий и амбиций не имеет — это значит он самый умный. В этой системе надо именно так и держаться — тогда тебя всерьёз не воспринимают, а потом — как Никита Сергеевич Хрущев — ты оказываешься самым толковым в этой ситуации, когда вокруг такие персонажи, воспитанные в правилах драки бульдогов под ковром. Так что преемником будет самый незаметненький, самый серенький, самый скромненький, потому что тем, кто слишком ярко выделяется, сразу голову отрывают», — объяснил он.

Орешкин также предположил, что на роль преемника Путина претендует бывший президент и премьер России Дмитрий Медведев, и этим объясняется то, что он «стал из себя изображать такого крутого милитариста, антизападника и антиукраиниста».

«Это же человек, который говорил, что свобода — лучше, чем несвобода, который позиционировал себя как более либерального политика, чем Путин. И вдруг он такой отборный „ща всех порву“. Зачем? Мне кажется, у него есть внутренние основания претендовать на позицию в результате смены власти, усиление своих административных позиций. А в той системе, которую построил Путин, — кто громче против Запада лает, тот и самый большой молодец. Может быть, это косвенный признак того, что будучи приближённым к Путину, Медведев решил актуализировать свою политическую деятельность, потому что у него есть основания полагать, что карьера Владимира Владимировича идtт под горку», — сказал политолог.

7 июня Медведев высказался о странах Запада в своем Telegram-канале.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал он.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в комментарии изданию ANSA заявил, что эти слова являются прямой угрозой в адрес Запада.



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