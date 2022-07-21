«Кто-то еще более помешанный на войне». Не стоит ждать от конфликтов кремлевских элит чего-то хорошего — руководитель Bellingcat 21 июля, 00:34 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

От конфликта «башен Кремля» не стоит ждать исключительно хорошего результата, поскольку место Владимира Путина может занять человек еще более помешанный на войне, рассказал Радио НВ Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель Bellingcat.

Говоря о конфликте кремлевских элит, журналист отметил, что процессы уже фактически идут, а сам пока что удачно Путин маневрирует между разными лагерями.

«Эти процессы идут, мы их видим, Гиркин — одно из их воплощений. Но имейте в виду, что они с обеих сторон, у Путина сейчас есть возможность маневрировать и балансировать именно удары со стороны тех, кто хочет закончить для себя этот кошмар, для своих родственников, для своих денег. А вот есть другие, кто на этом зарабатывает и вообще их не интересует окончание войны. Он сидит посередине и пока довольно хорошо маневрирует между этими двумя группами», — сказал он.

Видео дня

Но руководитель Bellingcat считает, что исход соперничества «башен Кремля» может быть максимально непредсказуем для Украины и Запада в частности.

«Но я не думаю, что они остановятся, у них есть финансовые интересы либо в окончании войны, либо в ее увеличении, поэтому я думаю, что какая-то из этих башен возьмет перевес, весь вопрос только — когда. Любая из них хочет, чтобы все-таки Путина не было, но здесь вопрос, какая из них выиграет, потому что для вас и для нас может быть даже не самый лучший вариант, если они назначат еще более помешанного на войне человека», — резюмировал Грозев.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в России возможны только два сценария смены власти в Кремле.

«Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: «Снимайте, пожалуйста, немедленно с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк. То есть произойдет «депутинизация». Ну и во всем обвиняют его», — сказал глава украинской разведки в интервью РБК-Украина.

По словам Буданова, второй из возможных сценариев смены власти — это развал России.

«Другой вариант — это просто развал России на несколько частей, на три и более», — добавил он.

При этом Буданов заявил, что сейчас продолжается процесс поиска «преемника» Путина. Называть их имена он не стал, заявив, что «не надо мешать этому процессу».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.