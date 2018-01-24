Представительница МИД Украины призвала усилить антироссийские санкции

Марьяна Беца считает, что РФ "понимает только язык силы"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца заявила, что необходимо усилить санкции против России.

Таким образом Марьяна Беца прокомментировала заявление российской делегации о том, что в случае возвращения в ПАСЕ она не будет выполнять все резолюции.

"РФ не выполняет не только резолюции ПАСЕ, но и международное право в целом. Понимает язык силы и санкций. Санкции следует ужесточать", - заявила Беца.

РФ не виконує не тільки рез ПАРЄ,але й міжнародне право в цілому.Розуміє мову силу і санкцій.Санкції слід посилювати https://t.co/9AFwbkJSJI — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что в случае своего возвращения в Парламентской ассамблее Совета Европы Россия не будет выполнять отдельные резолюции организации.

Россия после введения ПАСЕ санкций за аннексию Крыма в 2014 году прекратила платить членские взносы. Только за прошлый год РФ недоплатила в бюджет СЕ 22 млн 300 тыс. евро. По мнению министра иностранных дел Дании Андерса Самуэльсен, это ставит под удар работу организации.

В то же время новоизбранный глава ПАСЕ Микеле Николетти настаивал на продолжении диалога с российским парламентом.