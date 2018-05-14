Представители США впервые не приехали на переговоры по урегулированию конфликта в Сирии

Делегация США впервые не будет принимать участие в переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые проходят в Астане (Казахстан).

Об этом сообщил глава пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, пишет DW.

Отмечается, что девятый раунд переговоров проходит в Астане 14 и 15 мая.

В Казахстан уже прибыли делегации ООН и Сирии во главе с Башаром Асадом. Также ожидается прибытие представителей сирийской оппозиции.

Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил о желании вывести войска из Сирии. Он уточнил, что решение по этому вопросу будет принято очень быстро в координации с другими странами. Позже Reuters сообщило, что Трамп на заседании Совета национальной безопасности согласился оставить американских военных в Сирии на "немного дольше" времени, чтобы получить окончательную победу над террористами Исламского государства.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.

Переговоры в столице Казахстана по мирному урегулированию в Сирии инициированы Россией, Ираном и Турцией. Стороны начали продвигать идею мирных переговоров по Сирии после того, как правительственные войска взяли под контроль крупный город Алеппо, находившийся под контролем повстанцев в декабре 2016 года. Переговоры сторон завершились безрезультатно.