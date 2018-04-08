Представители Генконсульства РФ пытались вывезти экипаж судна Норд в Россию

Во время пограничного контроля лица, ехавшие как пассажиры, вместо паспортов предъявили свидетельства на возвращение в РФ

В ночь на воскресенье, 8 апреля, команда судна Норд пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

По данным ведомства, вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета.

"7 апреля около 21:00 в пункт пропуска Гоптовка на выезд из Украины прибыли два автомобиля Фольксваген с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ", - отметили в ГПСУ.

В ходе проверки было установлено, что собственниками документов являются члены команды судна Норд, задержанного в Азовском море, и лица являются гражданами Украины.

"То есть на паспортном контроле они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы... За попытку нарушения границы на граждан составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП", - сообщили пограничники.

Поскольку граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, через госграницу их не пропустили и вернули в тыл Украины.

Ранее сообщалось, что экипажу крымского корабля Норд назначили штрафы. Российские СМИ писали о том, что за исключением капитана, все члены экипажа рыболовного судна были отпущены на свободу.

Напомним, 25 апреля в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом Российской Федерации. 6 апреля Херсонский городской суд арестовал его капитана - украинца Владимира Горбенко - за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

2 апреля капитану объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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