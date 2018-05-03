Представитель Трампа анонсировал освобождение трех американцев из тюрем КНДР

Американцев обвиняют в шпионаже и во "враждебной деятельности"

Северная Корея в четверг, 3 мая, освободит троих американских заключенных, обвиняемых в "шпионаже и враждебных действиях против КНДР", заявил член юридической команды президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

"Мы достаточно впечатлили Ким Чен Ына, чтобы сегодня освободили трех заключенных", - сказал он в эфире программы Fox & Friends, передает CNN.

Источник CNN, знакомый с ходом переговоров, подтвердил, что освобождение американцев из северокорейских тюрем "неизбежно".

В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс не смогла подтвердить эту информацию, сказав только, что "это будет невероятный жест доброй воли" со стороны КНДР накануне саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что власти Северной Кореи перевели троих американских заключенных из трудового лагеря в отель на окраине Пхеньяна.

Северокорейские власти обвиняют американцев Ким Хак-Сона, Тони Кима и Ким Донг Чула в шпионаже и во "враждебной деятельности" по отношению к КНДР.

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Гражданина США корейского происхождения Ким Донг Чула задержали в октябре 2015 года в Северной Корее. Его приговорили к десяти годам каторжных работ за шпионаж по заданию властей Южной Кореи.

Американский профессор Тони Ким, также известный как Ким Санг-дук, был задержан в апреле 2017 года в аэропорту Пхеньяна, когда он выезжал из страны. В течение нескольких недель он читал лекции в Пхеньянском университете науки и технологии. Его обвинили в попытке свергнуть правительство КНДР.

Ким Хак Сон, который также работал в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан в мае 2017 года по обвинению "во враждебных действиях".