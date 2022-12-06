Пришли без переводчика. Представитель телеканала Дождь хотел выступать по-русски на заседании о нарушениях — глава регулятора Латвии 6 декабря, 14:14 Уволенный ведущий Дождя Алексей Коростылев (Фото:Скриншот/Бумер 750/В эфире телеканала «Дождь» ведущий заявил, что канал помогает российским мобилизованным))

Глава Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварc Аболиньш заявил, что около месяца назад руководство телеканала Дождь пришло на заседание касательно своих нарушений и планировало выступать по-русски, не позаботились тем, чтобы найти переводчика.

Об этом сообщает Delfi.

По словам Аболиньша, это наглядно иллюстрирует, что у руководства Дождя не совсем четко понимание законности в Латвии.

Глава регулятора заявил, что история с телеканалом тянулась с лета — с момента выдачи лицензии.

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Аболиньш заявил, что получив лицензию на вещание, Дождь стал латвийским, а не российским масс-медиа — и, соответственно, должен был соблюдать требования законодательства Латвии. В том числе, обеспечивать перевод программ на латышский язык. Телеканал обязался делать это с сентября, но до декабря взятое на себя обязательство так и не выполнил.

По словам Аболиньша, после того, как в эфире прозвучало высказывание в адрес российской армии «наша армия», у регулятора была беседа с руководством Дождя. Работники телеканала утверждали: они могут называть «нашей армией» страну своего гражданства и происхождения.

Также глава регулятора подчеркнул, что решение об отзыве лицензии было принято на основании заключения Службы государственной безопасности о рисках для нацбезопасноти.

«Мы с Украиной на одном фронте. У нас не может быть канала, который говорит „наша армия“ про российскую», — сказал глава Комиссии Сейма по правам человека Дидзис Шмитс.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение аннулировать лицензию на вещание запрещенного в Украине российского телеканала Дождь.

Ранее вокруг Дождя вспыхнул скандал в связи с признанием его ведущего Алексея Коростелева о том, что телеканал помогает воюющим против Украины российским военным.

«Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — заявил он в выпуске программы Здесь и сейчас от 1 декабря, призвав зрителей писать о нарушениях прав российских военных.

Такие высказывания вызвали широкий общественный резонанс как в Украине, так и в самой Латвии, где находится офис телеканала, после чего Коростелев был уволен.

Несмотря на это, эксперты NEPLP, «оценив ситуацию», приняли решение аннулировать лицензию Дождя.

Его вещание в Украине было запрещено еще в 2017 году.

Причиной стали сюжеты, которые, как пояснили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания, «свидетельствуют о непризнании государственных границ» Украины, а также говорят о «посягательстве на территориальную целостность» страны.

В частности, в программе Здесь и сейчас и на сайте телеканала демонстрировались карты, на которых временно оккупированный РФ Крым был обозначен как ее территория.

В 2021 году российские власти признали Дождь «иностранным агентом», в связи с чем его редакция перебралась в Латвию.