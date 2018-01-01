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Предполагаемую дочь Путина впервые показали на российском телевидении. Теперь она - ученый

Сегодня, 19:40
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Катерина Тихонова в эфире телеканала Россия 24

Фото: скрин видео Россия 24

На российском телевидении впервые показали предполагаемую младшую дочь президента России Владимира Путина Катерину Тихонову.

В программе Вести в 20.00 на телеканале Россия 24 от 6 декабря был показан сюжет о программе по программированию подсознания, которую разработали российские ученые.

Катерина Тихонова в сюжете представлена как руководитель центра Национального интеллектуального развития Иннопрактика, заместитель директора Института математических исследований сложных систем МГУ имени М.В. Ломоносова.

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В сюжете предполагаемая дочь Путина комментирует тему контроля над электрическими сигналами мозга, который "открывает уникальные возможности для управления любыми робототехническими системами".

"Очень важно, что нейроцентр построен именно на синергии этих технологий и на реальном их спросе в экономике. Действительно, можно сказать, что одновременно человек познает возможности технологий и себя одновременно", - заявила Катерина Тихонова в эфире российского телеканала.

Этот сюжет является первым появлением в телеэфире предполагаемой дочери российского президента.

Напомним, что первым о родственных связях между Катериной Тихоновой и Владимиром Путиным в 2015 году сообщил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, который позже отказался от своих слов, заявив об ошибке.

Ранее СМИ сообщали, что Катерина Тихонова является вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC).

В Кремле родственные связи президента Путина скрывают.

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Теги:   Екатерина Тихонова Дочь Путина Владимир Путин Россия

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