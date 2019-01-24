Предложение демократов о возобновлении работы правительства США провалилось в Сенате Вчера, 23:23 458 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Сенат не поддержал предложение Демократической партии ЕРА

Предложение Демократической партии США о возобновлении работы правительства не набрало необходимое количество голосов в Сенате.

За проголосовали 52 сенатора при необходимых 60 голосах, передает CNN.

Предложение провалилось несмотря на то, что шесть представителей Республиканской партии поддержали его.

Обе партии продолжат переговоры для завершения "шатдауна".

Ранее Сенат не поддержал также предложение о прекращении "шатдауна", поданное президентом страны Дональдом Трампом.

С 22 декабря в США приостановлена работа и финансирование госучреждений.

Причиной этого стала невозможность утвердить бюджет США в Конгрессе из-за конфликта между демократической оппозицией и президентом Дональдом Трампом. Американский лидер твердо намерен добиться строительства стены на южной границе с Мексикой – это одно из его главных предвыборных обещаний. В то же время демократы категорически отказываются голосовать за финансирование этого проекта стоимостью более $5 миллиардов.

Тем временем десятки тысяч госслужащих на неопределенное время остались без работы и зарплат.

Частичное закрытие правительства уже стало самым длительным в истории страны.



