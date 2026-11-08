Предлагали подписать контракт. В Москве полиция провела рейд и задержала более 200 человек

Московская полиция провела рейды в районе Китай-город и задержала более 200 человек, в том числе подростков, назвав это «профилактическими мерами».

Об этом сообщает Insider и Медуза.

Рейды правоохранителей прошли в районе Китай-город и рядом с одноименной станцией метро.

Сообщается, что полиция задерживала «всех, кто находился на улице», и увозили в участки автозаками. На них составляли административные протоколы по распитию алкоголя в общественном месте, отказ сотрудничать с полицией и прочее.

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Одному из каналов задержанные рассказали, что в автозаках задержанным старше 18 лет предлагали подписать контракт на военную службу. В одном из участков, как передают каналы, людям выдавали повестки в военкомат, в том числе и тем, у кого есть отсрочка по обучению.

Официально в Министерстве внутренних дел России это назвали «профилактическими мерами».

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диктатор Владимир Путин ищет способ провести скрытую мобилизацию в России, не объявляя ее официально.

24 августа издание The Moscow Times сообщило, что за последние полтора месяца жители как минимум 17 регионов России жаловались на задержания и принудительную мобилизацию — скрытая мобилизация в РФ приобретает все более широкие масштабы, констатировали журналисты.

27 августа украинская разведка сообщила, что российские власти готовятся к новой масштабной мобилизации в 2026—2027 годах; планируют призвать около 600 тысяч человек — по 300 тысяч ежегодно.