Праздник заокеанской демократии: интересные факты о Дне независимости США

Официально, 4 июля был объявлен праздником только в 1870 году

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля в честь принятия исторического документа - Декларации независимости США от Великобритании, которая стала одним из центральных моментов Американской революции (1775-1783) и фактически явилась выразителем желаний местной элиты порвать с британской короной в лице монарха Георга III

Несмотря на то, что День независимости официально отмечается 4 июля, утверждение окончательной формулировки Декларации североамериканских колоний состоялось на два дня раньше - 2 июля 1776 года. И только 4 июля представители 13-ти штатов на Втором Континентальном Конгрессе решили судьбу дальнейших взаимоотношений с Лондоном, приняв Декларацию о независимости, в которой впервые колонии именовались "Соединенными Штатами Америки" и провозглашались самостоятельным государством.

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Картина Джона Трамбулла "Декларация независимости"

Главным составителем документа стал выдающийся деятель Американской революции, дипломат и философ эпохи Просвещения (в будущем 3-й президент США в 1801-1809 годах) Томас Джефферсон, который придал документу литературную огранку, снабдив его красочными, но в то же время, доступными литературными оборотами. Вместе с ним, над документом трудился еще один будущий президент США Джон Адамс, а также Бенджамин Франклин, Роджер Шерман и Роберт Ливингстон.

Читателю будет несложно заметить исконно англо-саксонское происхождение авторов документа, боровшихся против "заокеанской" монархии и родины своих предков. В американской историографии, авторы и подписанты Декларации именуются Отцами-основателями, и имеют такой авторитет, что при возникновении спорных моментов в трактовке Конституции США либо законов, юристы обращаются к их мнению, зафиксированному в рукописях, книгах и даже в личной переписке.

Сама Декларация независимости провозглашала принцип народного суверенитета основой государственного устройства и отвергала господствовавшую в то время монархическую теорию божественного происхождения власти. Оппонируя британской короне, Отцы-основатели (среди них и аристократы британского происхождения) подтверждали право народа на восстание и свержение деспотического правительства, объявляя неприкосновенными неотъемлемые права для каждого человека, а именно - "право на жизнь, свободу и право на счастье".

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Reproduction: William Stone

Интересна судьба некоторых из 56 Отцов - основателей, поставивших 2 августа 1776 года свои подписи под документом: девять человек погибли во время Войны за независимость, пятеро были захвачены британскими войсками и казнены за государственную измену. Уже упомянутые выше президенты Джон Адамс и Томас Джефферсон скончались в один день и ровно через полвека после подписания Декларации - 4 июля 1826 года.

Историческим отголоском тех событий является государственный прапор США: ныне, на нем изображены 50 звезд, плюс семь красных полос и шесть белых, что символизирует первые 13 штатов, подписавших Декларацию.

Не обошлось в Войне за независимость и без геополитических игр тогдашних великих держав: Франция, желая насолить своему извечному островному конкуренту, активно поддерживала североамериканских повстанцев, спонсируя их деньгами, поставляя оружие, войска и добровольцев. Тогда еще тайно, на помощь британским колониям королем Людовиком XVI был отправлен знаменитый французский публицист и драматург, автор Севильского цирюльника и Женитьбы Фигаро, Пьер Огюстен де Бомарше.

Последний имел немало дружеских связей среди представителей элиты колоний и убедил короля выделить ему миллион ливров, для оказания военно-технической помощи повстанцам под прикрытием португальских торговых компаний. И, кстати, после исчерпания королевских денег, Бомарше сам потратил три миллиона из личных средств, чтобы завершить эту рискованную операцию.

В результате активных действий французской дипломатии, был заключен франко-американский союз от 6 февраля 1778 года, позволивший Франции открыто выступить на стороне "инсургентов", что окончательно рассорило две европейские монархии, вплоть до высылки послов и объявления войны.

Напоследок отметим, что никакие подковерные финансовые интриги, сопутствующие всем революциям и войнам, не помешали американской Декларации независимости оставить значительный след во всемирной истории, и стать в будущем ориентиром для многих поколений революционеров, борцов за независимость и просто идеалистов.

Статья подготовлена на базе материалов livescience.com