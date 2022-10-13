Ведический праздник мужчины и женщины. Что такое Карва Чаут и какие ритуалы выполняют 12−14 октября 13 октября, 02:39 Карва Чаут 2022 — дата празднования, традиции и особенности (Фото:Pixabay.com)

Карва Чаут — традиционный индуистский праздник, когда женщины своей службой богам добиваются привязанности для мужчин и доказывают свою любовь и верность.

Карва Чаут ― дата проведения

Праздник Карва Чаут проводится во время Кришна Пакша в индуистском месяце Картик, и согласно календарю Аманта, которому следуют в Гуджарате, Махараштре и Южной Индии, это месяц Ашвин, который является текущим во время Карва Чаут. Однако различается только название месяца, и во всех штатах Карва Чаут отмечается в один и тот же день.

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Карва Чаут приходится на время после сбора урожая. Праздник отмечается на четвертый день после полнолуния. В 2022 году это 13 октября, или 12−14 октября в Киеве. Это связано с фазами луны и часовыми поясами. Так, по Киевскому времени начало Карва Чаут в 23:29 12 октября, а конец ― 00:38 14 октября.

Карва Чаут ― традиции

Карва Чаут отмечается также в день Санкашти Чатуртхи, пост совпадает с праздником в честь Ганеши. Пост Карва Чаут и его ритуалы исполняются замужними женщинами для длинной жизни с мужьями. Среди ритуалов ― обязательный жесткий пост, который длится во время праздника. Женщины поклоняются богу Шиве и Его семье, включая Ганешу, расписывают тело хной, надевают праздничные одежды и прерывают ритуалы только после того, как увидят луну на следующий день и совершают подношения.

Женщины начинают свой день до восхода солнца с ритуала поедания сарги. Ритуал отличается от общины к общине. Женщины, соблюдающие пост, могут есть фрукты, фени, кокос или другие сарги до восхода солнца. Пост Карва Чаут строг и предусматривает отказ приема пищи или воды с восхода солнца до появления луны следующей ночью. После этого мужья преподносят женам еду и воду, а потом готовят праздничный прием пищи и дарят подарки.

Примечательно, что в прогрессивной Индии праздник уже отмечают и незамужние женщины ― они просят об идеальном спутнике жизни. В отличии от замужних женщин, они оканчивают свой пост только наблюдая Полярную звезду

День Карва Чаут также известен как Карак Чатуртхи (करक चतुर्थी). Карва или Карак, и относится к глиняному горшку, через который совершается подношение воды и украшений Луне, известное как Аргха (अर्घ).

По сравнению со штатами Южной Индии, Карва Чаут более популярен в штатах Северной Индии, в Педжабе и частично в Пакистане. Детали праздника могут отличаться в разных штатах, как и публичное празднование.

Карва Чаут — ведический гороскоп

С 9 октября 2022 года Луна переходит к созвездию Рыб, и то, что называлось Кровавой луной, теперь является Луной Пробуждения.

С 10 октября люди переходят на новый уровень сознания, а по Ведам начинается целое стадо праздников. Около недели праздников посвящены новым событиям, и в течение этого времени очень высока связь с духовным.

Карва Чаут — что можно делать и что нельзя

На Карва Чаут можно медитировать или молиться. Важно войти в состояние, когда мысли будут светлыми и ясными.

В этот день не получится быть нейтральными. Судьба складывается так, что придется принимать важные решения.

Эзотерики не рекомендуют руководствоваться своими эмоциями.

Нельзя совершать импульсивные поступки.

Запрещено устраивать шумные вечеринки — это день поклонения мужчине и женщине и высшим силам.

Не стоит начинать новые дела.