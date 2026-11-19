Председатель Фонда имени Стефана Батория, польский журналист и колумнист Эдвин Бендик в интервью Radio NV — о массовом убийстве на центральной площади Кракова 7 ноября, российской дезинформации об «украинском следе» и радикализации правых сил в Польше.

Это второе интервью в рамках аналитического проекта Понять Польшу. Это серия программ о польско-украинских отношениях и сотрудничестве, общем прошлом и будущем, актуальных вызовах и конфликтах. Создано Radio NV вместе с Фондом Стефана Батория.

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— Мы должны поговорить о трагедии, которая произошла в Кракове. 7 ноября 24-летний Михал Оксиньский с оружием вышел на центральную площадь Кракова, убил шестерых прохожих, более 10 человек ранены, в том числе полицейские. Этот человек перед этим также убил свою семью — родителей и сестру. Понятно, что для Польши это шок. Как польское общество отреагировало на произошедшее?

— Первое, я хотел поблагодарить украинских друзей, которые очень быстро также отреагировали на ситуацию и с [большим] сочувствием, несмотря на то, что Украина постоянно, каждый день имеет подобные ситуации со стороны России, которая постоянно атакует украинцев и убивает людей. Здесь было доказательство, что для украинцев важна каждая жертва, каждый убитый человек — это трагедия.

И большое спасибо всем за эти слова поддержки и комментарии, которые обращали внимание на произошедшее. Не только в медиа, но и у обычных людей. Я читал, смотрел соцсети, и это было очень важно для меня чувствовать эту поддержку.

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А в Польше конечно это был шок.

Никто не понимал, как это могло произойти. Поэтому много интерпретаций.