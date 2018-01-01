Правые, левые или Россия. Кто стоит за протестами "желтых жилетов" во Франции Сегодня, 21:14 44 Цей матеріал також доступний українською В списке новых никем не подписанных требований "желтых жилетов" есть выход из ЕС

Франция изучает возможную причастность России к так называемой акции протеста "желтых жилетов", заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции RTL. Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Хулиганство и Россия под подозрением

Французские власти начали расследование после того, как 600 прокремлевских Twitter-аккаунтов начали распространять ложную и непроверенную информацию о протестах. В частности, в сообщениях говорилось о том, что французская полиция якобы на грани мятежа и готова поддержать протестующих. Большинство ссылок, которыми они делятся, ведут на статьи государственных российских медиа - Sputnik, RT и немецкое агентство Ruptly, которое принадлежит RT.

600 прокремлевских Twitter-аккаунтов начали распространять ложную и непроверенную информацию о протестах

Напомним, в эти выходные во время протестов, продолжающихся во Франции уже почти месяц, полиция задержала по меньшей мере 1700 человек. По оценкам властей, в митингах которые прокатились по Франции в минувшую субботу, участвовали 130 тысяч человек. Во время обыска у многих митингующих нашли оружие. От действий радикальных групп больше всего пострадала столица: разбитые окна, сожженные автомобили, разоренные магазины. Министр финансов Франции назвал выступления "желтых жилетов" катастрофой для экономики. По данным Федерации розничной торговли, с начала протестов предприниматели уже потеряли около миллиарда евро. Во время протестов в Париже пострадал и Украинский культурно-информационный центр.

Госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что силовики намерены пресечь действия хулиганов, которые влились в движение "желтых жилетов"

"Относительно того, что должно быть сделано. Это то, что мы делали в прошлую субботу в Париже, в Бордо и во всех крупных городах. Развертывание полиции и жандармов на местах, где есть вспышки, где есть хулиганское движение. Ведь в движение "желтых жилетов" вовлечены хулиганы, которые все крушат, грабят магазины, атакуют силовиков, часто все из перечисленного одновременно", - заявил Нуньес.

Требования без подписи, которые невозможно выполнить

Митингующие якобы обнародовали новый список требований к власти. Всего - 25 пунктов. Среди них, в частности, выход Франции из ЕС и НАТО, запрет ГМО и пластиковой посуды. Под документом не стоит ни одной подписи.

Список требований к французским властям состоит из 25 пунктов и разделен на четыре сферы: экономика, политика, геополитика, а также окружающая среда и здоровье.

В частности, среди главных требований в экономической плоскости "желтые жилеты" требуют запретить налоги, которые превышают 25% от доходов граждан, повысить минимальную зарплату, пенсию и прожиточный минимум на 40%, начать строительство 5 млн единиц доступного жилья и снизить ипотеку, аннулировать внутренний долг.

В сфере политики протестующие хотят выйти из состава ЕС и увеличить бюджет в четыре раза

В сфере политики протестующие хотят выйти из состава ЕС, увеличить бюджет в четыре раза, сделать правосудие общедоступным и бесплатным, внести в Конституцию полный запрет на вмешательство государства в сферы образования, здравоохранения и института семьи, исключить из образованию идеологию, реформу средств массовой информации, а также позволить проводить референдум по инициативе народа.

На геополитическом уровне участники протестов требуют выйти из состава НАТО, прекратить несправедливую политику в отношении африканских стран, остановить поток мигрантов.

В вопросах окружающей среды и здоровья они требуют, чтобы производители техники продлили срок годности товаров минимум до 10 лет, запретить пластик, отказаться от ГМО, а благодаря новой индустриализации отказаться от импорта.

Ловушка для Макрона

Решение о повышении цен на горючее стало последней каплей, отметил в комментарии НВ аналитик Украинского института будущего Илия Куса. По его словам, перед нами кризис старой европейской элиты, ведь сейчас, еще со времен Шарля де Голля, страной руководят преимущественно центристы и мягкие социалисты. И этот протест направлен именно против них. Макрон попал в типичную ловушку реформатора, ведь чтобы вывести Францию ​​из стагнации, нужно внедрять непопулярные решения, которые вызывают недовольство, добавил Куса.

"Центрист - это, как правило, политик, которым не довольны ни левые, ни правые. А поскольку во Франции очень сильные позиции имеют как правые, так и леворадикалы.. На правом фланге Марин Ле Пен и ее Национальный фронт, которые кричат, что Макрон давит на бизнес своими налогами. Левые политики, наоборот, говорят, что он дерегулирует экономику, не защищает рабочий класс. Они растягивают страну на две части и провоцируют протесты. Большинство участников "желтых жилетов" - это, как правило, люди из провинции, это как раз электорат правых и левых. Не все французы поддерживают "желтые жилеты", за Макрона все-таки стоит большинство городского населения", - рассказал аналитик.

Большинство участников "желтых жилетов" - это, как правило, люди из провинции, это как раз электорат правых и левых

Это проблема не только Франции, но и Европы, традиционные элиты европейских стран, которые тоже долго у власти, понимают, что такое может произойти и у них.

Список требований нереалистичный и не имеет целью договориться с властью, отметил в комментарии НВ политолог и директор Центра общественных отношений Евгений Магда. По его словам, эти требования, скорее, способ парализовать работу Макрона и заставить его покинуть свой пост.

"Это требования, которые не могут быть выполнены. Это, скорее всего, прививки против любых инициатив Макрона. Для того, чтобы говорить, что все, что Макрон ни предложит - это ерунда, и мы не будем об этом договариваться. Это, возможно, игра как французских радикальных сил, так и внешних сил за пределами Франции, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в одном из ведущих европейских государств", - считает Магда.

Вместе с тем не стоит исключать вероятность фейковости этих требований, говорит Евгений Магда. По его словам, если сравнивать ситуацию с Революцией Достоинства, то на Майдане требования, в частности, формировались голосованием на вече. А во французских событиях мы видим сразу некий список требований и неизвестно, кто его составлял и поддерживает. В конце концов, у Макрона остается поле для маневра, ведь протесты поддерживает не вся страна, добавил Евгений Магда.

Несмотря на то, что власть выполнила требования митингующих и приостановила повышение стоимости горючего, активисты требуют повысить заработные платы, уменьшить налоги и отправить в отставку президента Эммануэля Макрона. Накануне власти Франции объявили мобилизацию полиции и других правоохранительных структур из-за опасений вооруженного переворота. В ближайшее время Макрон планирует обратиться к гражданам Франции.