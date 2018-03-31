Правозащитница Малала Юсуфзай впервые за шесть лет после покушения посетила родной город в Пакистане

20-летняя лауреатка Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай впервые вернулась в свой родной город в Пакистане с тех пор, как в 2012 году на нее совершили покушение боевики Талибана. Об этом сообщаэт BBC.

Вертолет, перевозивший Малалу, приземлился недалеко от дома ее семьи в Мингоре в субботу в условиях операции по обеспечению безопасности.

"Вчера во время моей первой речи после прибытия в Пакистан я просто не могла сдержать слез. Это очень трогательно. Все, что я вижу, ценно для меня, даже этот теплый воздух, я ценю его и наслаждаюсь им. Я так счастлива быть дома и снова встать на эту землю", – заявила Юсуфзай в интервью BBC.

Малала уже выступила с речью в школе для мальчиков за пределами города.

"Моя мечта сбылась, мир вернулся в Сват из-за неоценимых жертв моих братьев и сестер", – сказала она.

Ожидается, что ее визит в Пакистан продлится четыре дня.

Напомним, Малала Юсуфзай является известной правозащитницей, выступающей за доступность образования для женщин во всём мире, лауреатом Нобелевской премии мира и лицом Фонда Малалы, занимающимся вопросами женского образования.

В возрасте 15 лет девушка была расстреляна в Пакистане за свою правозащитную деятельность, после чего было отправлена на лечение в Великобританию.

В 2017 году правозащитница стала новым послом мира Организации Объединенных Наций.

На данный момент Малала проживает в Великобритании, ведет активную общественную и просветительскую работу.