«Суд подтвердил роль РФ». Родственники погибших в крушении МН17 отреагировали на приговор 17 ноября, 18:43 Пит Плуг в результате крушения рейса МН17 потерял брата, его жену и племянника (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Нидерландец Пит Плуг, который в результате крушения рейса МН17 потерял брата, его жену и племянника, и который является одним из руководителей организации родственников погибших, заявил, что вынесенный судом приговор был для него важен, равно как и то, что свершилось правосудие.



«Правосудие свершилось. Суд подтвердил роль Российской Федерации. Три обвиняемых, которые занимали высокие должности, были приговорены к пожизненному заключению. Один — оправдан, и это — тоже часть правосудия», — передает слова Плуга после вынесения приговора Интерфакс-Украина.

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Он добавил, что решение суда было для него «очень важным, равно как и для всех родных и близких погибших».

«Мы могли это видеть в зале, вы там были», — отметил он. (После оглашения решения присутствующие в зале родные погибших обнимались и выражали радостные чувства — ред.).

По словам Плуга организация родственников погибших будет продолжать работать «столько, сколько потребуется, так как есть другие процессы, в частности, в Европейском суде по правам человека, в Международной организации гражданской авиации (ICAO)». «Наша работа еще не закончена», — сказал он.

Плуг также не исключил, что в начале следующего года «мы услышим новости» в отношении дальнейшего расследования, которое еще продолжается.

17 ноября Окружной суд Гааги приговорил Игоря Гиркина, Леонида Харченко и Сергея Дубинского к пожизненному заключению. Они также должны выплатить 16 млн евро компенсаций родственникам погибших.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — каждого пассажира и члена экипажа МН17. Еще одного фигуранта дела Олега Пулатова суд оправдал.

Суд решил, что нет доказательств того, что Пулатов лично причастен к преступлениям, инкриминируемым обвинением. Поэтому, по мнению суда, его следует оправдать.

Гиркин, Дубинский и Харченко — виновны по обеим обвинениям — убийствам и действиям, которые привели к падению самолета.

Прокуратура Нидерландов потребовала пожизненное заключение для всех обвиняемых.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 находившихся на борту человек.

В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, в которую вошли представители России. В июле 2015 года Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.



В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования крушения Boeing Малайзийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет был сбит с ЗРК Бук, который был доставлен на Донбасс с территории России.

Инфографика: НВ

В начале 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинение четырем подозреваемым по делу о крушении рейса MH17 над Донбассом.

Среди подозреваемых: Сергей Дубинский (позывной Хмурый), Игорь Гиркин (позывной Стрелков), Олег Пулатов (позывной Гюрза), Леонид Харченко (позывной Крот).