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Православным белорусам запретили молиться в храмах Православной церкви Украины

Сегодня, 22:40
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Литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе в Минске

Фото: БПЦ

Белорусская православная церковь запретила своим прихожанам участвовать в таинствах и богослужениях Православной церкви Украины.

Об этом в интервью белорусской редакции Радио Свобода заявил официальный представитель БПЦ Сергий Лепин.

По его словам, БПЦ поддерживает позицию Русской православной церкви в вопросе создания независимой от Москвы Православной церкви Украины.

Сергий Лепин добавил, что руководство БПЦ не направляло поздравления предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Представитель БПЦ добавил, что белорусская церковь будет поддерживать "обычные добрососедские контакты" с новой украинской церковью, однако о церковных отношениях речь не идет.

"Мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Так же, как к католикам, униатам или другим раскольникам", - сказал он.

Напомним, что 15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что они перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.

Теги:   Украинская православная церковь РПЦ Беларусь

Спецтема   Украина получает томос

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