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Православные украинцы в Нью-Йорке радовались получению томоса и пели колядки в центре Рокфеллера

Сегодня, 08:38
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У главной елки украинцы колядовали

Ukrainian New York/Facebook

Украинская православная община церкви Святой Троицы в Нью-Йорке обрадовалась новости о получении томоса для украинской поместной церкви.

Об этом настоятель церкви отец Тодор Мазур рассказал в комментарии корреспонденту Укринформа в Нью-Йорке.

"Я сегодня рано правил литургию. Одна женщина принесла в церковь текст томоса. И передала мне. Люди здесь очень обрадовались", - рассказал он.

Священник добавил, что это событие объединит украинцев и сделает их сильнее.

5 января вечером у главной елки Нью-Йорка в центре Рокфеллера украинская община показывала американцам украинские традиции колядования и вертепа.

"Мы хотели сегодня, когда Украина подписала томос, в этот важный день для каждого украинца, прийти сюда, в центр мира, чтобы поколядовать и показать, что Украина существует, что украинцы существуют", - добавил отец Тодор.

В турецком Стамбуле 6 января перед передачей томоса для Православной церкви Украины проходит торжественное богослужение Вселенского патриарха Варфоломея и митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Процедура предоставления томоса началась в субботу, 5 января, из общего молебна Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания в храме Святого Георгия Победоносца на Фанаре (район Стамбула, где располагается резиденция Константинопольского патриарха - НВ). После чего Вселенский патриарх официально подписал томос для Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, в котором приняли участие церковные иерархи, священники и миряне, которые представляли три православные церкви: УПЦ КП, Украинская автокефальная православная церковь и УПЦ МП, на котором утвердили устав Православной церкви Украины и избрали ее предстоятелем митрополита Епифания.

17 декабря вновь ПЦУ фактически признал Ватикан: в тот день официальный новостной портал Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной Украинской церкви. Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем Украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность.

Теги:   Томос Автокефалия Нью-Йорк США

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