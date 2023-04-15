Задержание шпионки в Швеции. Правоохранители отпустили россиянку, арестованную 13 апреля
Флаг Швеции (Фото:Unif/Pixabay)
В субботу, 15 апреля, шведский прокурор Джеймс фон Рейс снял арест с россиянки, которая была задержана и подозревалась в преступлениях корпоративного шпионажа и утечке данных в Гетеборге.
Соответствующее заявление обнародовала прокуратура Швеции.
«Подозрения по арестованной в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания», — говорится в сообщении.
Прокурор заявил, что именно поэтому он принял решение об освобождении россиянки.
Предварительное следствие продолжается с проведением дополнительных следственных мероприятий. У прокуратуры Швеции нет дополнительной информации по делу.
13 апреля в шведском Гетеборге на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem задержали россиянку. Как сообщал телеканал TV4, операция с арестом была проведена в «условиях строгой секретности».