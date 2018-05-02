Правящая партия Армении согласилась поддержать лидера оппозиции Пашиняна

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) отказалась выдвинуть своего кандидата на пост премьер-министра и согласилась поддержать претендента, которого выдвинет одна треть депутатов Национального собрания.

Об этом заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян, передает PanARMENIAN.Net.

"РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата", - сказал он.

Заседание парламента Армении, на котором обсудят вопрос избрания премьер-министра, запланировано на 8 мая.

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На предыдущих выборах 1 мая за оппозиционного депутата, лидера протестных движений Никола Пашиняна проголосовали 45 депутатов из 102 присутствующих. Для победы Пашиняну нужно было 53 голоса. Пашинян был единственным кандидатом на этот пост.

После провала голосования в Армении возобновились акции протеста.

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Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.