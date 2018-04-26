Правящая партия Армении обсудит вопрос нового главы вместо Саргсяна

Парламентская фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) решила начать обсуждение вопроса смены председателя партии.

Как сообщает Интерфакс, экс-премьер страны Серж Саргсян более подробно объяснил членам фракции причины своей отставки, рассказал о форматах работы фракции в парламенте, призвав во всем руководствоваться внутренней стабильностью и безопасностью страны, что при любом решении можно осуществить лишь благодаря единству Республиканской партии.

На заседании была достигнута договоренность о том, что фракция РПА без предварительных условий готова обсуждать любые вопросы со всеми сторонами.

23 апреля после 11 дней акций протеста премьер-министр и экс-президент Серж Саргсян объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.

Несмотря на отставку, лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян заявил, что правящая РПА хочет "воспользоваться отставкой Сержа Саргсяна и сохранить власть", и призвал к новым акциям протеста.