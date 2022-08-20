Парламент вынес вотум недоверия правительству Черногории 20 августа, 07:22 Дритан Абазович (Фото:instagram.com/dritanabazovic)

Правительству Черногории во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем в подавляющим большинством парламента был вынесен вотум недоверия. Это случилось вскоре после подписания соглашения Черногории с Сербской православной церковью (СПЦ).

Об этом сообщает DW.



В рамках соглашения, подписанного премьером Абазовичем и сербским патриархом Порфирием, утверждался правовой статус СПЦ в Черногории, давались соответствующие имущественные гарантии и упразднялись некоторые ее особые права.

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По мнению Абазовича, принятое соглашение должно было помочь урегулировать все церковные споры, касающиеся имущества СПЦ в Черногории, чтобы получить возможность сосредоточиться на других важных вопросах. Критики считают, что отдельно от других религиозных общин в особом соглашении с СПЦ необходимости не было.

Пока неясно, приведет ли падение правительства к досрочным парламентским выборам или же партии, входящие в состав черногорской Скупщины, попытаются сформировать новую правящую коалицию.

36-летний Дритан Абазович возглавил правительство в Подгорице 28 апреля 2022 года. Он считается прозападным политиком.

4 февраля парламент Чорногоииии отправил в отставку правительство, возглавляемое Здравком Кривокапычем.

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