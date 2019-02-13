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Правительство Венесуэлы во главе с Мадуро заявило о готовности встретиться с Гуайдо

Сегодня, 18:06
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ЕРА

Хуан Гуайдо

В правительстве Венесуэлы заявили, что готовы к переговорам с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо ради разрешения кризиса в государстве, сообщает ANI News.

Встречу объяснили желанием решить кризис в стране.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что переговоры могут провести на основе конституции Венесуэлы, но сначала оппозиция должна выйти "из-под контроля правительства США".

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Председателем парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвал граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро - законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко. 

Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Николас Мадуро Хуан Гуайдо Венесуэла

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