Правительство Великобритании созвало экстренное заседание в связи с отравлением Скрипаля

Правительство Великобритании решило провести экстренное заседание в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

На заседании обязательным является присутствие министров по вопросам безопасности, передает Associated Press.

Решение о проведении встречи, на которой изучат последние отчеты полиции о расследовании, приняла министр внутренних дел Эмбер Радд.

Ранее сообщалось, что в ресторане Zizzi, который находится в британском городе Солсбери, были найдены следы нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

В то же время, ранее британские СМИ сообщали, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили в собственном доме.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник российского ГРУ. В 2006 году его осудили на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали в рамках операции по обмену шпионами. Скрипаль получил в Великобритании политическое убежище.

4 марта Скрипаль и его 33-летная дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.