Правительство Тайваня планирует направить на оборону рекордные $19 млрд 22 августа, 06:40 Вице-президент Тайваня Уильям Лай (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Правительство Тайваня предложило рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Его размер составляет более 600 миллиардов новых тайваньских долларов (около $19 миллиардов).

Об этом говорится в бюджетном предложении кабинета министров, представленном президенту Цай Инвэнь, пишет CNA.



Предложенный бюджет составляет 606,8 миллиарда новых тайваньских долларов (NT$), что на 4,5% больше, чем в текущем году.

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Он включает специальный раздел расходов, которые, по мнению аналитиков, будут направлены на закупку усовершенствованных истребителей F-16V и серийное производство ракет и другого вооружения.

В случае одобрения этот бюджет станет первым, когда расходы острова на оборону превысят 600 миллиардов NT$ и составят 2,5% ВВП Тайваня.

Во время презентации оборонного бюджета президент Цай Инвэнь заявила, что остров должен продолжать укреплять свои возможности самообороны и демонстрировать решимость обеспечить собственную безопасность и интересы и заручиться большей международной поддержкой.

Значительное увеличение военных расходов Тайваня продиктовано необходимостью реагировать на резкую активизацию операций и военных учений китайской армии вокруг острова.